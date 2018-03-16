Эксперты установили, чем интересуются современные дети
Специалисты из Института современных медиа установили, какие интересы имеются у современных детей. Участниками исследования оказались порядка 3 тысяч детей и не менее 7 тысяч их родителей.
Исследование показало, что дети в современном обществе “потребляют” самый разный контент. В частности, примерно 72% в их жизни занимает телевидение, много приходится на печатные медиа, также значительные позиции имеются у игрового и музыкального направлений. У детей до 12 лет наиболее популярными видами медиаактивности оказалось чтение, а также просмотр ТВ.
Согласно итогам 2017, ключевым цифровым устройством среди дошкольников оказался телевизор, пока в случае с подростками это смартфон. Кроме того, в последние годы дети заметно чаще уделяют время просмотру видеоконтента на таких площадках, как YouTube, многие из них активно используют мессенджеры и общаются в социальных сетях. Множество подростков до 12 лет проводят свой свободный досуг за всевозможными мобильными играми, для чего используются как смартфоны, так и планшеты.
Исследование показало, что дети в современном обществе “потребляют” самый разный контент. В частности, примерно 72% в их жизни занимает телевидение, много приходится на печатные медиа, также значительные позиции имеются у игрового и музыкального направлений. У детей до 12 лет наиболее популярными видами медиаактивности оказалось чтение, а также просмотр ТВ.
Согласно итогам 2017, ключевым цифровым устройством среди дошкольников оказался телевизор, пока в случае с подростками это смартфон. Кроме того, в последние годы дети заметно чаще уделяют время просмотру видеоконтента на таких площадках, как YouTube, многие из них активно используют мессенджеры и общаются в социальных сетях. Множество подростков до 12 лет проводят свой свободный досуг за всевозможными мобильными играми, для чего используются как смартфоны, так и планшеты.
Автор: Марина Вебер