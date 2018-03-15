Учёные рассказали, как выспаться впрок
Учёные поделились секретами, как выспаться впрок. Метод базируется на компенсации потерянных часов сна в любое доступное время.
«Человек может выспаться «про запас» и при этом не вредить своему здоровью. Если, к примеру, он поспит в течение недели на 2 часа больше, а после этого его время сна резко сократится до трех часов, то это не приведет к повышению усталости от недосыпания», - отметил завотделением медицины сна при МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов.
При этом он заметил, что действие «про запас» актуально для компенсации на протяжении первых двух недель. Также, предупреждают ученые, необходимо не забывать о вредном воздействие постоянных недосыпов и переизбытков сна. Так, если человек систематически недосыпает (менее 7 часов), то ему грозит артериальная гипертония, ухудшение иммунитета и сахарный диабет.
Для сохранения здоровья лучше спать от 7 до 9 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время, перед сном не смотреть телевизор, проветривать комнату и совершать вечерние прогулки.
«Человек может выспаться «про запас» и при этом не вредить своему здоровью. Если, к примеру, он поспит в течение недели на 2 часа больше, а после этого его время сна резко сократится до трех часов, то это не приведет к повышению усталости от недосыпания», - отметил завотделением медицины сна при МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов.
При этом он заметил, что действие «про запас» актуально для компенсации на протяжении первых двух недель. Также, предупреждают ученые, необходимо не забывать о вредном воздействие постоянных недосыпов и переизбытков сна. Так, если человек систематически недосыпает (менее 7 часов), то ему грозит артериальная гипертония, ухудшение иммунитета и сахарный диабет.
Для сохранения здоровья лучше спать от 7 до 9 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время, перед сном не смотреть телевизор, проветривать комнату и совершать вечерние прогулки.
Автор: Сёмина Виктория