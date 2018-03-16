Хирург рассказала об искажении информации в фильмах о врачах
Хирург-практикант из США рассказала, что часто в фильмах о врачах искажается информация. В реальной жизни медики, находясь на работе, порой ведут себя совершенно не так. Бывает, когда на операцию хирург заходит не в белой, а в красной одежде.
Чтобы привести пациента в чувство, врачи не бьют его по щекам. Кроме этого, спасение больного не выглядит так эмоционально, как показывают на экране.
Также хирург рассказала, как на самом деле проходит извлечение пули из тела. В реальности никто не услышит звука, когда объект опускается в металлический лоток. В операционной все контейнеры для мусора являются пластиковыми.
Интернам не разрешается наблюдать за операциями. Сейчас видео с проведением различных хирургических вмешательств доступны в Сети. Интересен тот факт, что в операционных действительно играет музыка. Отмечается, что в реальной жизни у врачей уходит много времени, чтобы выбрать треки, которые будут играть.
Селфи с пациентом в операционной делать запрещено. Для этого необходимо получить согласие больного. К слову, похитить тело из больницы невозможно, если речь идет о США.
В IXX веке врачи делали операции без перчаток. Это можно увидеть в фильме «Больница Никербоксер». Там без перчаток проводятся все процедуры.
Чтобы привести пациента в чувство, врачи не бьют его по щекам. Кроме этого, спасение больного не выглядит так эмоционально, как показывают на экране.
Также хирург рассказала, как на самом деле проходит извлечение пули из тела. В реальности никто не услышит звука, когда объект опускается в металлический лоток. В операционной все контейнеры для мусора являются пластиковыми.
Интернам не разрешается наблюдать за операциями. Сейчас видео с проведением различных хирургических вмешательств доступны в Сети. Интересен тот факт, что в операционных действительно играет музыка. Отмечается, что в реальной жизни у врачей уходит много времени, чтобы выбрать треки, которые будут играть.
Селфи с пациентом в операционной делать запрещено. Для этого необходимо получить согласие больного. К слову, похитить тело из больницы невозможно, если речь идет о США.
В IXX веке врачи делали операции без перчаток. Это можно увидеть в фильме «Больница Никербоксер». Там без перчаток проводятся все процедуры.
Автор: Валерия Орлова