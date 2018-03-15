Дмитрий Маликов решился сменить образ и обратился к бьюти-блогеру
Дмитрий Маликов решил немного поэксперементировать над своим образом, ради чего обратился к бьюти-блогеру. Что из этого получилось артист показал на своей странице в сети Instagram.
По словам Дмитрия Маликова, он готов к изменениям в своей внешности, например, если речь идет о новой стрижке или покраске волос. Однако пока артист не слишком подкован в таких делах, поэтому он решил обратиться за помощью к популярному бьюти-блогеру Натали Ящук. Девушка пришла к певцу со своим арсеналом и убедила его накрутить локоны. Правда, сам Маликов остался не слишком доволен таким перевоплощением, а вот блогер ушла с чувством выполненного долга.
Подписчиков страницы отечественного певца ролик повеселил, и многие похвалили его за то, что он всегда придумывает оригинальные сюжеты. Однако некоторые все же настаивают на том, что даже несмотря на то, что Дмитрий Маликов остается верен своему образу долгие годы, тот ему очень идет, поэтому менять в своей внешности ничего не стоит. Просмотреть видео успели почти 40 тысяч пользователей за полчаса.
По словам Дмитрия Маликова, он готов к изменениям в своей внешности, например, если речь идет о новой стрижке или покраске волос. Однако пока артист не слишком подкован в таких делах, поэтому он решил обратиться за помощью к популярному бьюти-блогеру Натали Ящук. Девушка пришла к певцу со своим арсеналом и убедила его накрутить локоны. Правда, сам Маликов остался не слишком доволен таким перевоплощением, а вот блогер ушла с чувством выполненного долга.
Подписчиков страницы отечественного певца ролик повеселил, и многие похвалили его за то, что он всегда придумывает оригинальные сюжеты. Однако некоторые все же настаивают на том, что даже несмотря на то, что Дмитрий Маликов остается верен своему образу долгие годы, тот ему очень идет, поэтому менять в своей внешности ничего не стоит. Просмотреть видео успели почти 40 тысяч пользователей за полчаса.
Автор: Марина Вебер