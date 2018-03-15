Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Дмитрий Маликов решился сменить образ и обратился к бьюти-блогеру
Дмитрий Маликов решил немного поэксперементировать над своим образом, ради чего обратился к бьюти-блогеру. Что из этого получилось артист показал на своей странице в сети Instagram.

Дмитрий Маликов решился сменить образ и обратился к бьюти-блогеру

По словам Дмитрия Маликова, он готов к изменениям в своей внешности, например, если речь идет о новой стрижке или покраске волос. Однако пока артист не слишком подкован в таких делах, поэтому он решил обратиться за помощью к популярному бьюти-блогеру Натали Ящук. Девушка пришла к певцу со своим арсеналом и убедила его накрутить локоны. Правда, сам Маликов остался не слишком доволен таким перевоплощением, а вот блогер ушла с чувством выполненного долга.

Подписчиков страницы отечественного певца ролик повеселил, и многие похвалили его за то, что он всегда придумывает оригинальные сюжеты. Однако некоторые все же настаивают на том, что даже несмотря на то, что Дмитрий Маликов остается верен своему образу долгие годы, тот ему очень идет, поэтому менять в своей внешности ничего не стоит. Просмотреть видео успели почти 40 тысяч пользователей за полчаса.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:36
Читайте также
Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за
Власти США расширили санкции против России
Россияне массово жалуются на угрозы с британских
В УФСИН Владимирской области признались в пытках
Сервис независимой оценки ICO проектов как
Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Захарова прокомментировала санкции против Британии
Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут
«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват
СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной
The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 18:44 Илон Маск в планах задумал создать «межгалактическую
15.03, 18:36 Дмитрий Маликов решился сменить образ и обратился к
15.03, 18:29 Учёные рассказали, как выспаться впрок
15.03, 18:15 Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за отопление
15.03, 18:02 Власти США расширили санкции против России
15.03, 17:55 Елена Корикова засудит всех обвинивших ее в алкоголизме
15.03, 17:42 В Сети появились фотографии чехлов Xiaomi Mi 6X
15.03, 17:31 Россияне массово жалуются на угрозы с британских номеров
15.03, 17:20 Старшая дочь Олега Табакова не пришла с ним проститься
15.03, 17:14 В Краснодаре прохожие украли у дерущихся мужчин телефон,
15.03, 17:01 Ученые: Паста не способна защитить или укрепить зубную
15.03, 16:50 В УФСИН Владимирской области признались в пытках
15.03, 16:41 Житель Мордовии после убийства знакомого возил его труп
15.03, 16:27 Сервис независимой оценки ICO проектов как эффективный
15.03, 16:22 Психологи: С наступлением весны число расставаний
15.03, 16:07 Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ Британии в
15.03, 15:55 Наталья Фриске поделилась архивным фото с покойной
15.03, 15:45 Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу
15.03, 15:32 В NASA заявили, что Церера продолжает развиваться
15.03, 15:28 Фанаты заподозрили Гагарину и Темникову в родственной