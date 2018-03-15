В Сети появились фото идеального приюта для животных
В Сети появилась фотография приюта, который находится в Миссисипи. Пользователи назвали его идеальным, поскольку в пустых клетках не было животных. Оказывается, всех их разобрали неравнодушные люди.
Приют работает в округе Харрисон. Пост с фотографией пустых клеток собрал тысячи положительных комментариев и лайков. Люли начали вспоминать, как помогали животным и как забирали их домой.
Задачей любого приюта является пристраивание питомцев в семьи. Чтобы добиться пустых клеток, сотрудники этих организаций используют самые различные способы. В частности, они проводят акции, марафоны и ярмарки. Кроме этого, у многих приютов есть свои страницы в социальных сетях, на которых сотрудники информируют пользователей о имеющихся животных и прочих новостях.
Приют работает в округе Харрисон. Пост с фотографией пустых клеток собрал тысячи положительных комментариев и лайков. Люли начали вспоминать, как помогали животным и как забирали их домой.
Задачей любого приюта является пристраивание питомцев в семьи. Чтобы добиться пустых клеток, сотрудники этих организаций используют самые различные способы. В частности, они проводят акции, марафоны и ярмарки. Кроме этого, у многих приютов есть свои страницы в социальных сетях, на которых сотрудники информируют пользователей о имеющихся животных и прочих новостях.
Автор: Валерия Орлова