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В Сети появились фото идеального приюта для животных
В Сети появилась фотография приюта, который находится в Миссисипи. Пользователи назвали его идеальным, поскольку в пустых клетках не было животных. Оказывается, всех их разобрали неравнодушные люди.

В Сети появились фото идеального приюта для животных


Приют работает в округе Харрисон. Пост с фотографией пустых клеток собрал тысячи положительных комментариев и лайков. Люли начали вспоминать, как помогали животным и как забирали их домой.

Задачей любого приюта является пристраивание питомцев в семьи. Чтобы добиться пустых клеток, сотрудники этих организаций используют самые различные способы. В частности, они проводят акции, марафоны и ярмарки. Кроме этого, у многих приютов есть свои страницы в социальных сетях, на которых сотрудники информируют пользователей о имеющихся животных и прочих новостях.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 19:00
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