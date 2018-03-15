Из-за серьезного нарушения Apple приостановила выпуск iPhone 8 Plus
Американский бренд Apple оказался вынужден на временной основе приостановить выпуск новых iPhone 8 Plus. Причиной этому стало то, что партнеры компании в Китае собирали устройства и неоригинальных запчастей.
Предварительно, скандал возник с одним из размещенных в Куньшане, Китай, заводов Wistron, который является партнером Apple. В ходе проверки удалось установить, что сборку iPhone 8 здесь осуществляли с нарушением технологии, используя для этого нелицензионные компоненты. Поскольку тут выпускались версии Plus, часть поступивших на рынок девайсов, по факту, изготавливалась из паленных деталей.
Когда данные о случившемся “всплыли”, акции Wistron в рамках торгов на Тайваньской бирже успели упасть в сумме на 5%. Кроме того, эксперты успокоили граждан тем, что компания на себя взяла обработку совсем незначительного процента iPhone 8 Plus, и в основном до 80% устройств выпускались ведущим партнером “яблочного” бренда, компанией Foxconn.
Ранее стало известно, что новые iPhone начали сползать с зарядок.
Предварительно, скандал возник с одним из размещенных в Куньшане, Китай, заводов Wistron, который является партнером Apple. В ходе проверки удалось установить, что сборку iPhone 8 здесь осуществляли с нарушением технологии, используя для этого нелицензионные компоненты. Поскольку тут выпускались версии Plus, часть поступивших на рынок девайсов, по факту, изготавливалась из паленных деталей.
Когда данные о случившемся “всплыли”, акции Wistron в рамках торгов на Тайваньской бирже успели упасть в сумме на 5%. Кроме того, эксперты успокоили граждан тем, что компания на себя взяла обработку совсем незначительного процента iPhone 8 Plus, и в основном до 80% устройств выпускались ведущим партнером “яблочного” бренда, компанией Foxconn.
Ранее стало известно, что новые iPhone начали сползать с зарядок.
Автор: Марина Вебер