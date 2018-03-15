«В гости к Бузовой»: В Россию прилетел «живой» Кен
В Россию прилетел «живой» Кен. Британский манекенщик Родриго Алвес, изменивший внешность для сходства с приятелем куклы Барби, стал гостем Московской недели моды. Фанаты телеведущей Ольги Бузовой предположили, что он станет участником шоу «Дом-2».
Предположения поклонников реалити-шоу возникли не на пустом месте. Так, в Instagram манекенщика появился хештег со словами «дом-2» и ТНТ. Сама Бузова пока никак не прокомментировала новость об Алвесе. Вполне вероятно, что она сохраняет интригу, предположили ее поклонники.
Родриго Алвес прославился после того, как сделал несколько десятков пластических операций ради копирования внешности кукольного героя Кена. Более того, он стал первым в мире мужчиной, который удалил себе 4 ребра, чтобы стать обладателем самой тонкой талии.
Предположения поклонников реалити-шоу возникли не на пустом месте. Так, в Instagram манекенщика появился хештег со словами «дом-2» и ТНТ. Сама Бузова пока никак не прокомментировала новость об Алвесе. Вполне вероятно, что она сохраняет интригу, предположили ее поклонники.
Родриго Алвес прославился после того, как сделал несколько десятков пластических операций ради копирования внешности кукольного героя Кена. Более того, он стал первым в мире мужчиной, который удалил себе 4 ребра, чтобы стать обладателем самой тонкой талии.
Автор: Сёмина Виктория