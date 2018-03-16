Астрономы обнаружили мертвую галактику
Ученые, проводящие исследования на базе испанского Университета Ла-Лагуна, обнаружили галактику, которая является мертвой. Звездное скопление получило кодовое название NGC 1277. Сообщается, что в нем завершился процесс образования светил.
По словам ученых, мертвая галактика находится в 220 световых годах от Земли. Для отслеживания местоположения исследователи использовали телескоп Hubble.
По имеющимся данным, в своем составе галактика имеет старые красные звезды. Их число превышает количество светил, находящихся в Млечном пути, в два раза. При этом скопление в два раза меньше по размерам.
Как считают исследователи, однажды реликтовая галактика просто перестала поглощать вещество из межгалактической среды. Ранее оно позволяло скоплению NGC 1277 превратиться в спиральное.
По словам ученых, мертвая галактика находится в 220 световых годах от Земли. Для отслеживания местоположения исследователи использовали телескоп Hubble.
По имеющимся данным, в своем составе галактика имеет старые красные звезды. Их число превышает количество светил, находящихся в Млечном пути, в два раза. При этом скопление в два раза меньше по размерам.
Как считают исследователи, однажды реликтовая галактика просто перестала поглощать вещество из межгалактической среды. Ранее оно позволяло скоплению NGC 1277 превратиться в спиральное.
Автор: Валерия Орлова