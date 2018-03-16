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Елизавета II одобрила брак принца Гарри и Меган Маркл
Елизавета II дала разрешение принцу Гарри связать себя узами брака с Меган Маркл. По данным иностранных СМИ, соответствующее письмо королева Великобритании направила в Тайный совет.

Елизавета II одобрила брак принца Гарри и Меган Маркл

В письме Елизавета II назвала принца Гарри “любимым внуком”, однако в случае с Меган Маркл ограничилась лишь ее полным именем. СМИ упомянули, что перед бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон по отношению к последней королева применила такие слова, как “верная” и “любимая”.

Согласно существующему акту на престолонаследие, поправки в который последний раз вносились в 2013 году, первые шесть граждан, претендующие на королевский трон, должны получить согласие на заключение брака от действующего монарха. При отказе союз по-прежнему возможен, но сам “неодобренный” и его наследники фактически лишаются права даже рассчитывать но то, что им удастся стать во главе британской монархии.

Свадьба принца Гарри, являющегося пятым в списке претендетов на королевский трон, и его избранницы должна официально состояться уже в мае этого года.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 03:30
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