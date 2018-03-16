В Антарктиде тающие льды приоткрыли участок автодороги и мост
Независимые ученые провели исследование в Антарктиде с помощью сервиса Google Earth. На материке происходит интенсивное таяние льдов. Теперь перечень интересных находок пополнили дорога и мост, находящиеся в горной местности Южного полюса.
Сообщается, что дорога напоминает асфальт, ее длина составляет почти полмили. Кроме этого, на ней виднеется мост с аркой. Все объекты являются полуразрушенными и практические стертыми вековыми льдами, однако ученым все равно удалось понять, что даже на холодном континенте присутствовала высокоразвитая цивилизация. Однако прямые доказательства этого факта пока отсутствуют.
Существует теория, что в Антарктиде когда-то существовала цивилизация, которая исчезла из-за смещения полюсов. В результате территория превратилась в замороженный континент. Узнать некоторые тайны ученые смогут ввиду того, что происходит интенсивное таяние льдов.
Сервис Google Earth и его карты не могут выступать доказательством тех или иных открытий. В то же время, делать их очень трудно и ученым с мировым именем, не говоря об энтузиастах.
Сообщается, что дорога напоминает асфальт, ее длина составляет почти полмили. Кроме этого, на ней виднеется мост с аркой. Все объекты являются полуразрушенными и практические стертыми вековыми льдами, однако ученым все равно удалось понять, что даже на холодном континенте присутствовала высокоразвитая цивилизация. Однако прямые доказательства этого факта пока отсутствуют.
Существует теория, что в Антарктиде когда-то существовала цивилизация, которая исчезла из-за смещения полюсов. В результате территория превратилась в замороженный континент. Узнать некоторые тайны ученые смогут ввиду того, что происходит интенсивное таяние льдов.
Сервис Google Earth и его карты не могут выступать доказательством тех или иных открытий. В то же время, делать их очень трудно и ученым с мировым именем, не говоря об энтузиастах.
Автор: Валерия Орлова