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В Сети обнародован трейлер мобильной игры The Walking Dead: Our World
На просторах Сети обнародован официальный трейлер мобильной игры The Walking Dead: Our World. Соответствующим геймплейным роликом поделилась студия-разработчик Next Games.

В Сети обнародован трейлер мобильной игры The Walking Dead: Our World

The Walking Dead: Our World собой представляет проект с функциями дополненной реальности, а сюжет игры основан на вселенной “Ходячих мертвецов”. После просмотра трейлера многие сумели обнаружить сходство игры с Pokemon Go, но вместо милых созданий охоту придется вести на зомби. Геймеры получат возможность прогуляться по паркам и улицам в компании некоторых героев одноименного сериала.



Главный герой Our World при себе всегда имеет огнестрельное оружие, и с видом от первого лица ему придется делать меткие выстрелы, чтобы освободить свой путь от нежити. Данные для мобильной игры берутся из Google Maps. Релиз The Walking Dead: Our World должен состояться во втором квартале 2018 года, а доступен проект будет на iOS и Android. Впрочем, официальная дата выхода вышеупомянутого приложения на мобильных пока не озвучивалась.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:30
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