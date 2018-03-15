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Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 3 млрд долларов
За недельный период российские золотовалютные резервы увеличились по показателю на 3 млрд долларов. Финасовые эксперты также зафиксировали рост указанной отметки на 6 млрд долл (за 30 дней).

Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 3 млрд долларов


В период 2-9 марта благодаря росту данных резервов, общий показатель достиг отметки в 455,2 млрд долларов, прокомментировали в Центробанке. Регулятор зафиксировал, согласно состоянию на начало недели, 452,3 млрд долларов.

Международные резервы являются иностранными высоколиквидными активами. Ими распоряжаются правительство страны и Центральный Банк.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 20:40
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