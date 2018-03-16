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Робочерепашка научит детей гуманному обращению с роботами
Инженеры создали уникального робота-черепаху, который поможет научить детей взаимодействовать с искусственным интеллектом. Разработка способна реагировать на внешние воздействия движениями головы и лап. Кроме этого, изменяется цвет панциря.

Робочерепашка научит детей гуманному обращению с роботами


Создатели презентовали два прототипа: начальный и модифицированный, которые отличаются друг от друга конструкцией. Строение и функции у них одинаковые. У робочерепахи имеются четыре лапы и голова. Сверху присутствует панцирь, куда встроена светодиодная подсветка.

«Умная» черепаха является интерактивной. Она способна выражать семь типов эмоций. Если ребенок будет проявлять дружелюбие, черепаха станет изменять цвет панелей и даже иногда трясти лапами от радости. В случае агрессии робот спрячет их под панцирь.



Исследования разработки уже прошли. Создатели настроили время возвращения лап на 14 секунд. После проведения первого этапа тестирования ученые поменяли показатели. Если время сократить до 7 секунд, агрессия ребенка только увеличивается. Когда показатель составляет 28 секунд, то робот надоедает детям.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 00:30
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