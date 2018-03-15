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В России назвали цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 5 Plus
Китайская компания Xiaomi представила в России два варианта своего нового смартфона. Дополнительно были объявлены цены на Xiaomi Redmi 5 и более мощный Redmi 5 Plus.

В России назвали цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 5 Plus


Без возможности предварительного заказа продажи стартуют 20 марта 2018 года. По неизвестной причине исчез продающийся в Китае розовый цвет. Xiaomi Redmi 5 будет иметь две комплектации. В первой оперативной памяти 2 Гб и 16 Гб под файлы, во второй 3 Гб и 32 Гб, соответственно. Цены: 11,9 тыс. рублей за слабый и 12,9 тыс. рублей за более продвинутый вариант. Топовый Redmi 5 Plus будет один без разновидностей с 3 Гб ОПЗ и 32 Гб ПЗУ, стоимость побольше – 13,9 тыс. рублей. Эти цифры приведены с учетом скидки первого дня реализации, в дальнейшем все повысятся на 1000 рублей.

Техническая начинка Redmi 5: установлен ЦП Snapdragon 450 с восемью ядрами, 5,7-дюймовый экран с матрицей IPS 1440 на 720 точек, основная камера имеет разрешение 12 Мп, другая 5 Мп, источник питания 3300 мАч. Характеристики Redmi 5 Plus: дисплей 2160 на 1080 пикселей, размерностью 5,99-дюймов, ЦП также 8-ядерный, но Snapdragon 625, камеры аналогичные, аккумулятор 4000 мАч.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 21:35
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