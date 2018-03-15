Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в России
Эксперты подсчитали, какой является стоимость товаров из “детской корзины” на территории России. Соответствующее исследование было организовано накануне экспертами сервиса Avito, сообщает iReactor.
Как пояснили эксперты, итоговая цена “детской корзины” сильно зависит от таких факторов, как место проживания ребенка, а также его возраст. В целом же по России больше остальных придется потратить в случае рождения девочки, то есть порядка 28,9 тысяч. Если говорить о новорожденных мальчиках, то здесь отрыв небольшой — 28,8 тысяч. Уход за дошкольниками обойдется немного ниже, чуть более чем в 25 тысяч, а наименее “экономичными” являются школьники, на которых обычно уходит не больше 17 тысяч.
Если делать привязку по городам, то дороже всего уход за малышом обойдется в Москве, где “детская корзина” стоит почти 38,5 тысяч. Следом разместился Краснодар с более чем 33 тысячами, а первую тройку закрывает Ростов с итогом ровно 33 тысячи. Наиболее доступным в этом вопросе оказался Омск, там достаточно и 20,4 тысяч.
Как пояснили эксперты, итоговая цена “детской корзины” сильно зависит от таких факторов, как место проживания ребенка, а также его возраст. В целом же по России больше остальных придется потратить в случае рождения девочки, то есть порядка 28,9 тысяч. Если говорить о новорожденных мальчиках, то здесь отрыв небольшой — 28,8 тысяч. Уход за дошкольниками обойдется немного ниже, чуть более чем в 25 тысяч, а наименее “экономичными” являются школьники, на которых обычно уходит не больше 17 тысяч.
Если делать привязку по городам, то дороже всего уход за малышом обойдется в Москве, где “детская корзина” стоит почти 38,5 тысяч. Следом разместился Краснодар с более чем 33 тысячами, а первую тройку закрывает Ростов с итогом ровно 33 тысячи. Наиболее доступным в этом вопросе оказался Омск, там достаточно и 20,4 тысяч.
Автор: Марина Вебер