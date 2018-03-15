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Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в России
Эксперты подсчитали, какой является стоимость товаров из “детской корзины” на территории России. Соответствующее исследование было организовано накануне экспертами сервиса Avito, сообщает iReactor.

Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в России

Как пояснили эксперты, итоговая цена “детской корзины” сильно зависит от таких факторов, как место проживания ребенка, а также его возраст. В целом же по России больше остальных придется потратить в случае рождения девочки, то есть порядка 28,9 тысяч. Если говорить о новорожденных мальчиках, то здесь отрыв небольшой — 28,8 тысяч. Уход за дошкольниками обойдется немного ниже, чуть более чем в 25 тысяч, а наименее “экономичными” являются школьники, на которых обычно уходит не больше 17 тысяч.

Если делать привязку по городам, то дороже всего уход за малышом обойдется в Москве, где “детская корзина” стоит почти 38,5 тысяч. Следом разместился Краснодар с более чем 33 тысячами, а первую тройку закрывает Ростов с итогом ровно 33 тысячи. Наиболее доступным в этом вопросе оказался Омск, там достаточно и 20,4 тысяч.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:47
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