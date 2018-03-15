Марина Зудина призналась в вечной любви к своему мужу Олегу Табакову
Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. Траурное мероприятие завершила речь вдовы Марины Зудиной, которая призналась народному артисту в вечной любви.
Во время произнесения речи Марина Зудина расплакалась. В последнее время она говорила ему много слов. Их же она произнесла и публично, со сцены МХТ имени Чехова. Зудина поблагодарила Табакова за годы лёгкости и счастья, за любовь и детей. Также она вспомнила об учениках режиссера, которые в трудную минуту так ее поддерживают.
Зудина призналась, что теперь будет соизмерять каждый поступок с тем, как бы сделал Табаков. «Конечно, он – очень высокая точка отсчета», - добавила вдова.
Церемонию прощания с Олегом Табаковым посетили Владимир Путин, Анастасия Заворотнюк, Вячеслав Володин, Владимир Машков, Игорь Верник, Эдгар Запашный, Михаил Боярский, Вера Алентова, Екатерина Гусева, Сергей Безруков, Рената Литвинова, Иван Ургант, Дарья Мороз и многие другие.
Марина Зудина влюбилась в Табакова, когда ей было всего 16 лет. Она поступила в ГИТИС на факультет, где преподавал он. В браке с Табаковым Зудина родила дочь и сына. К слову, первая не пришла на прощание с отцом.
Во время произнесения речи Марина Зудина расплакалась. В последнее время она говорила ему много слов. Их же она произнесла и публично, со сцены МХТ имени Чехова. Зудина поблагодарила Табакова за годы лёгкости и счастья, за любовь и детей. Также она вспомнила об учениках режиссера, которые в трудную минуту так ее поддерживают.
Зудина призналась, что теперь будет соизмерять каждый поступок с тем, как бы сделал Табаков. «Конечно, он – очень высокая точка отсчета», - добавила вдова.
Церемонию прощания с Олегом Табаковым посетили Владимир Путин, Анастасия Заворотнюк, Вячеслав Володин, Владимир Машков, Игорь Верник, Эдгар Запашный, Михаил Боярский, Вера Алентова, Екатерина Гусева, Сергей Безруков, Рената Литвинова, Иван Ургант, Дарья Мороз и многие другие.
Марина Зудина влюбилась в Табакова, когда ей было всего 16 лет. Она поступила в ГИТИС на факультет, где преподавал он. В браке с Табаковым Зудина родила дочь и сына. К слову, первая не пришла на прощание с отцом.
Автор: Валерия Орлова