Рунет подвергся мощной кибератаке
Рунет подвергся мощной киберактивной атаке. Рост количества сбоев в Сети специалисты ШПД зафиксировали вчера вечером.
Согласно информации Downdetector, сбои в основном коснулись таких операторов, как «Ростелеком», Tele2, «ТрансТелеКом» и других. Первые комментарии относительно возможных причин возникновения проблем с Сетью вышеуказанных операторов появились еще вчера, но они были всего лишь предположением. Сегодня было получено соответствующее подтверждение от экспертов в данной области.
Так, в качестве причины называется реестр запрещенных сайтов, контролируемый «Роскомнадзором». Ряд ресурсов, внесенных им в данный список, дополнили DNS-записи новыми IP-адресами, что несколько увеличило время, необходимое для обработки обращения к реестру операторов. Рунет, в свою очередь, временно перестал справляться с поставленной задачей.
Сообщается, что проблема была оперативно устранена в кратчайший срок. Аналогичная кибератака с задействованием реестра запрещенных сайтов РКН уже наблюдалась в прошлом году.
Согласно информации Downdetector, сбои в основном коснулись таких операторов, как «Ростелеком», Tele2, «ТрансТелеКом» и других. Первые комментарии относительно возможных причин возникновения проблем с Сетью вышеуказанных операторов появились еще вчера, но они были всего лишь предположением. Сегодня было получено соответствующее подтверждение от экспертов в данной области.
Так, в качестве причины называется реестр запрещенных сайтов, контролируемый «Роскомнадзором». Ряд ресурсов, внесенных им в данный список, дополнили DNS-записи новыми IP-адресами, что несколько увеличило время, необходимое для обработки обращения к реестру операторов. Рунет, в свою очередь, временно перестал справляться с поставленной задачей.
Сообщается, что проблема была оперативно устранена в кратчайший срок. Аналогичная кибератака с задействованием реестра запрещенных сайтов РКН уже наблюдалась в прошлом году.
Автор: Сёмина Виктория