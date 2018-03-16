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На рынке России начнут продавать родстер BMW Z4
На рынке России для приобретения окажется доступен родстер BMW Z4 от баварского бренда. Связано это с желанием производителя расширить в РФ модельный ряд своих автомобилей.

На рынке России начнут продавать родстер BMW Z4

По словам СМИ, в дилерские центры РФ BMW Z4 может приехать уже в конце этого года или начале 2019. Кроме того, родстер пока доступен исключительно в виде прототипа Concept Z4, представленного широким массам летом 2017 года. Ожидается, что серийную версию модели покажут летом этого года в рамках спецмероприятия BMW, а осенью новинка посетит Парижский автосалон.

Эксперты ожидают, что BMW Z4 получит мягкий верх, а под капотом разместятся шести- и четырехцилиндровые силовые установки. В топовой модификации не исключается наличие мотора объемом 3.0 литра, способного генерировать порядка 360 лошадиных сил. О цене транспортного средства и его особенностях сведений пока не поступало.

Ранее стало известно, что уже в августе может оказаться досрочно прекращено производство модели BMW М3.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 04:30
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