После выхода из комы звезда сериала “Клуб” Янин пытается вернуться к привычной жизни
Известный по сериалу “Клуб” Алексей Янин, который после инсульта был в коме, пытается вернуться к нормальной жизни. Анастасия Задорожная, ссылаясь на слова мамы актера, рассказала о его успехах в процессе реабилитации.
В 2015 году Янин пережил достаточно серьезный инсульт, а после в течение нескольких месяцев оставался в коме, что заметно отразилось на его здоровье. Актеру все же удалось вернуться к нормальной жизни, однако реабилитацию он продолжает до сих пор. По словам Задорожной, артиста поддерживает его мать, а свой 35-й день рождения он отмечал в реабилитационном центре, демонстрируя определенные успехи в этом процессе.
В последнее время Алексей Янин все чаще может обойтись без помощи посторонних, многое делая самостоятельно. Кроме того, актер сохранил свой интеллект и общаться с ним по-прежнему интересно. Постепенно к звезде “Клуба” возвращается память, а его родственники не теряют надежды на полное восстановление. В скором времени Янин будет пытаться самостоятельно вставать.
В 2015 году Янин пережил достаточно серьезный инсульт, а после в течение нескольких месяцев оставался в коме, что заметно отразилось на его здоровье. Актеру все же удалось вернуться к нормальной жизни, однако реабилитацию он продолжает до сих пор. По словам Задорожной, артиста поддерживает его мать, а свой 35-й день рождения он отмечал в реабилитационном центре, демонстрируя определенные успехи в этом процессе.
В последнее время Алексей Янин все чаще может обойтись без помощи посторонних, многое делая самостоятельно. Кроме того, актер сохранил свой интеллект и общаться с ним по-прежнему интересно. Постепенно к звезде “Клуба” возвращается память, а его родственники не теряют надежды на полное восстановление. В скором времени Янин будет пытаться самостоятельно вставать.
Автор: Марина Вебер