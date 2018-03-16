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Российские физики смоделировали воздействие ядерного удара на угрожающий Земле астероид
Научные сотрудники «Росатома» и МФТИ смоделировали воздействие ядерного удара на небесное тело, угрожающее Земле. Для этого российские физики создали мини-астероид, который затем взорвали с помощью лазера.

Российские физики смоделировали воздействие ядерного удара на угрожающий Земле астероид


Для того чтобы защитить планету от потенциального удара с надвигающимся на неё космическим объектом, возможны лишь 2 сценария для избегания катастрофы: или отклонение небесного тела от траектории, или взрыв его таким образом, чтобы останки не долетели до поверхности Земли, сгорев в атмосфере. Российские исследователи решили прибегнуть ко второму варианту, смоделировав эффект от мощной ядерной волны, которую направили в сторону небесного тела. В итоге физики доказали, что посредством короткого лазерного импульса, выпущенного в мини-астероид, происходит разрушение, подобное ядерному взрыву на планетоиде. Учёные отметили: в ходе описанного процесса тепло и давление для реального события распределяются в соответствии с экспериментальным.

Между тем астрофизики рассказали о потенциальном сближении огромного астероида в ближайшее воскресенье.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:08
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