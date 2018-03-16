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exclusive / Общество

Федеральная палата адвокатов предлагает расширить полномочия присяжных
Федеральная палата адвокатов собирается расширять полномочия присяжных. Так, в настоящий момент ведется активная подготовка соответствующих предложений в УПК и УК, ориентированных на повышение защиты граждан, в частности, предпринимателей, от неправомерных действий представителей правоохранительных органов.

Федеральная палата адвокатов предлагает расширить полномочия присяжных


Сообщатся также о старте большой реформы этим летом, которая коснется коллегии присяжных в райсудах. На данный момент уже составляются списки возможных кандидатов. В компетенции судов присяжных окажутся и дела об убийствах. Это не подразумевает рассмотрение каждого такого дела судьями из народа, однако у всех обвиняемых в убийстве появится возможность попросить суда присяжных.

Многие эксперты, в то же время, предложили расширение компетенции присяжных делами по экономическим преступлением. По словам президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, указание о необходимости подготовки предложений поступило от президента РФ Владимира Путина.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 08:00
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