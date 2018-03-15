Samsung Galaxy A6 с A6+ были протестированы в бенчмарке Geekbench
Компания Samsung готовит к презентации и последующему выпуску модели Samsung Galaxy A6 и Samsung Galaxy A6+. Новинки уже заметили при тестировании в специальной программе-бенчмарке Geekbench.
Специалисты считают, что смартфоны будут иметь экраны без рамок с матрицей Super AMOLED. ЦП, скорее всего, установят 8-ядерные. Операционной системой выступит последняя ревизия Android - 8.0 Oreo. Оперативной памяти 3 Гб для Galaxy A6 и 4 Гб для Galaxy A6+. Аналитики прогнозируют невозможность приобрести версию A6+ в тех странах, где уже продается модель A6. Официальных данных по этому поводу нет, но подобная практика не чужда корейской компании.
Показ публике должен состояться до начала майя, а в розницу товар поступит перед наступлением июня. Напомним, ранее в Geekbench отметился готовящийся к продаже Samsung Galaxy J8.
Специалисты считают, что смартфоны будут иметь экраны без рамок с матрицей Super AMOLED. ЦП, скорее всего, установят 8-ядерные. Операционной системой выступит последняя ревизия Android - 8.0 Oreo. Оперативной памяти 3 Гб для Galaxy A6 и 4 Гб для Galaxy A6+. Аналитики прогнозируют невозможность приобрести версию A6+ в тех странах, где уже продается модель A6. Официальных данных по этому поводу нет, но подобная практика не чужда корейской компании.
Показ публике должен состояться до начала майя, а в розницу товар поступит перед наступлением июня. Напомним, ранее в Geekbench отметился готовящийся к продаже Samsung Galaxy J8.
Автор: Северов Андрей