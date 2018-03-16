Гигантская улитка от художника из Беларуси оказалась в мировом рейтинге
Авторитетный онлайн-портал StreetArt360 признал одной из лучших работу художника родом из Беларуси — Дениса Ходаса. Ему удалось создать впечатляющую гигантскую улитку, записав процесс работы на видео.
Найти впечатляющий “экспонат” можно в Островецком районе на территории Беларуси. Во второй половине 2017 года местный председатель, зная о талантах Дениса Ходаса, попросил художника как-то облагородить внушительных размеров валун, разместившийся вблизи агрогородка Подольцы. Именно он впоследствии и послужил своего рода холстом. Мужчина решил, что лучше всего в окружающие пейзажи впишется большая улитка.
После окончания работы фотографии результата появились в соцсетях, где инсталяцию, вероятно, и заметили представители StreetArt360. “Подольскую улитку” эксперты назвали лучшей среди всех изученных февральских работ. Процесс создания уникального арт-объекта завершился еще в октябре 2017 года, но именно сейчас публика начала активно обращать внимание на творчество подающего надежды художника.
Найти впечатляющий “экспонат” можно в Островецком районе на территории Беларуси. Во второй половине 2017 года местный председатель, зная о талантах Дениса Ходаса, попросил художника как-то облагородить внушительных размеров валун, разместившийся вблизи агрогородка Подольцы. Именно он впоследствии и послужил своего рода холстом. Мужчина решил, что лучше всего в окружающие пейзажи впишется большая улитка.
После окончания работы фотографии результата появились в соцсетях, где инсталяцию, вероятно, и заметили представители StreetArt360. “Подольскую улитку” эксперты назвали лучшей среди всех изученных февральских работ. Процесс создания уникального арт-объекта завершился еще в октябре 2017 года, но именно сейчас публика начала активно обращать внимание на творчество подающего надежды художника.
Автор: Марина Вебер