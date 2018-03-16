Французская певица Мирей Матье призналась в своей любви к русскому языку
Популярная французская исполнительница Мирей Матье призналась в своей любви к русскому языку. Артистка встретилась со студентами МГУ из кафедры русского языка им. А. С. Пушкина.
В ходе встречи Матье пожелала своим слушателем защищать и беречь родной язык. Певица в рамках визита также оставила в книге лауреатов премии свой автограф.
«Мне нравится русский язык, я даже в него немножко влюблена и считаю его очень приятным и мелодичным, особенно в плане выражения нежных романтических чувств, грусти и ярких радостных эмоций», - заявила певица.
Студенты вуза, в свою очередь, поддержали исполнительницу в исполнении композиции «Прости мне мой детский каприз», а после этого она исполнила на русском языке песню «Подмосковные вечера». В 2016 году университет присвоил Мирей Матье премию за активное продвижение русского языка.
В ходе встречи Матье пожелала своим слушателем защищать и беречь родной язык. Певица в рамках визита также оставила в книге лауреатов премии свой автограф.
«Мне нравится русский язык, я даже в него немножко влюблена и считаю его очень приятным и мелодичным, особенно в плане выражения нежных романтических чувств, грусти и ярких радостных эмоций», - заявила певица.
Студенты вуза, в свою очередь, поддержали исполнительницу в исполнении композиции «Прости мне мой детский каприз», а после этого она исполнила на русском языке песню «Подмосковные вечера». В 2016 году университет присвоил Мирей Матье премию за активное продвижение русского языка.
Автор: Сёмина Виктория