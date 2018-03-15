Hyundai анонсировал специальные «футбольные» версии авто для России
Корейский автопроизводитель Hyundai произведёт для России ограниченную партию приуроченных к ЧМ-2018 специальных «футбольных» версий 4-х моделей авто. Речь идёт о Tucson, Elantra, Solaris и Creta, которых будет выпущено в количестве 20 тысяч.
Предварительно, старт официальных продаж «футбольных» модификаций автопродукции Hyundai назначен на 1-е число следующего месяца. Специальные версии получат соответствующие эмблемы и фигурки мячей фирмы Adidas. Стоимость автомобилей для РФ пока не разглашается. Цены обычных моделей находятся в пределах 655 тысяч – 2,1 миллиона рублей.
Предварительно, старт официальных продаж «футбольных» модификаций автопродукции Hyundai назначен на 1-е число следующего месяца. Специальные версии получат соответствующие эмблемы и фигурки мячей фирмы Adidas. Стоимость автомобилей для РФ пока не разглашается. Цены обычных моделей находятся в пределах 655 тысяч – 2,1 миллиона рублей.
Автор: Воробьева Алина