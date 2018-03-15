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В Сызрани стая бродячих собак чуть не загрызла 11-летнюю школьницу
В Сызрани стая бродячих собак атаковала 11-летнюю школьницу и чуть не загрызла ребенка. Спастись от разъяренных животных малолетней удалось в последний момент благодаря своей сумке, передает “КТВ-Луч”.

В Сызрани стая бродячих собак чуть не загрызла 11-летнюю школьницу

Накануне в редакцию обратилась жительница Сызрани, рассказав, что 14 марта ее дочь-пятиклассница едва не стала жертвой стаи бродячих собак. Когда ребенок возвращался домой из школы, на нее неожиданно начали лаять порядка 20 бродивших поблизости псов, предпринимая попытки укусить несовершеннолетнюю. Школьница звала на помощь, но никого в тот момент поблизости не оказалось, поэтому она использовала свою сумку, чтобы прогнать разъяренных животных.

Возмущена женщина тем, что в комитете ЖКХ, который занимается отловом бродячих животных, приезжать отказываются, ссылаясь при этом на плотный график ответственного за такие действия отдела. Также гражданка рассказала о схожем случае, произошедшем 15 марта неподалеку, когда, предположительно, та же стая собак чуть не загрызла другого ребенка, однако его успела защитить тетя.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:52
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