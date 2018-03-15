Режиссер фильма «На игле» подтвердил работу над новым проектом о Джеймсе Бонде
Режиссер картин «Миллионер из трущоб» и «На игле» Дэнни Бойл подтвердил свою работу над новым проектом о Джеймсе Бонде. На данный момент, признался кинорежиссер, он занят сценариями одновременно к двум лентам, одна из которых действительно относится к «бондиане».
«У нас тут появилась одна идея, у меня, Джона Ходжа и сценариста. Посмотрим, что из этого получится. Вот как раз работаем над сценарием о Джеймсе Бонде», - заявил Бойл.
Бойл и Ходж активно сотрудничали уже неоднократно. В числе их ярких проектов – «Транс», «Пляж», «На игле». Ранее СМИ назвали нового главного претендента на режиссерское кресло фильма об агенте 007.
«У нас тут появилась одна идея, у меня, Джона Ходжа и сценариста. Посмотрим, что из этого получится. Вот как раз работаем над сценарием о Джеймсе Бонде», - заявил Бойл.
Бойл и Ходж активно сотрудничали уже неоднократно. В числе их ярких проектов – «Транс», «Пляж», «На игле». Ранее СМИ назвали нового главного претендента на режиссерское кресло фильма об агенте 007.
Автор: Сёмина Виктория