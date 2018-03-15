Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018
exclusive / В мире

Режиссер фильма «На игле» подтвердил работу над новым проектом о Джеймсе Бонде
Режиссер картин «Миллионер из трущоб» и «На игле» Дэнни Бойл подтвердил свою работу над новым проектом о Джеймсе Бонде. На данный момент, признался кинорежиссер, он занят сценариями одновременно к двум лентам, одна из которых действительно относится к «бондиане».

Режиссер фильма «На игле» подтвердил работу над новым проектом о Джеймсе Бонде


«У нас тут появилась одна идея, у меня, Джона Ходжа и сценариста. Посмотрим, что из этого получится. Вот как раз работаем над сценарием о Джеймсе Бонде», - заявил Бойл.

Бойл и Ходж активно сотрудничали уже неоднократно. В числе их ярких проектов – «Транс», «Пляж», «На игле». Ранее СМИ назвали нового главного претендента на режиссерское кресло фильма об агенте 007.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 23:40
Читайте также
Православные активисты не сорвали отпевание
Рунет подвергся мощной кибератаке
Золотовалютные резервы России за неделю выросли
Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в
В Сети появились фото идеального приюта для
Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за
Власти США расширили санкции против России
Россияне массово жалуются на угрозы с британских
В УФСИН Владимирской области признались в пытках
Сервис независимой оценки ICO проектов как
Посольство РФ прокомментировало обвинения СМИ
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Добавление комментария
Последние новости
16.03, 01:00 Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» закроется до
16.03, 00:30 Робочерепашка научит детей гуманному обращению с роботами
16.03, 00:00 Ученые рассказали о вреде электронных сигарет
15.03, 23:40 Режиссер фильма «На игле» подтвердил работу над новым
15.03, 23:20 Православные активисты не сорвали отпевание Табакова
15.03, 23:00 Коллекционер заплатил миллион рублей за прототип первого
15.03, 22:40 Samsung Galaxy A6 с A6+ были протестированы в бенчмарке
15.03, 22:21 Рунет подвергся мощной кибератаке
15.03, 22:09 После выхода из комы звезда сериала “Клуб” Янин пытается
15.03, 22:00 Игроки EVE Online почтили память Стивена Хокинга и
15.03, 21:35 В России назвали цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и
15.03, 21:30 В Сети появилось больше данных про смартфоны Vivo X21UD
15.03, 21:20 Марина Зудина призналась в вечной любви к своему мужу
15.03, 21:00 Ученые выявили отличительные черты мозга трансгендеров
15.03, 20:52 В Сызрани стая бродячих собак чуть не загрызла 11-летнюю
15.03, 20:40 Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 3
15.03, 20:37 Hyundai анонсировал специальные «футбольные» версии авто
15.03, 20:15 Из-за серьезного нарушения Apple приостановила выпуск
15.03, 20:00 Ученые показали последнее сообщение Стивена Хокинга
15.03, 19:47 Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в России