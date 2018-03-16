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Нейросети вычистили порядка 60% опасных приложений в Google Play
Нейросети Google Play в 2017 году успешно вычислили порядка 60% опасных приложений, скрывавшихся в онлайн-магазине. Об этом упоминается в отчетах компании Google за прошлый год.

Нейросети вычистили порядка 60% опасных приложений в Google Play

В течение прошлого года защитная система Google Play на постоянной основе осуществляла сканирование порядка 2 млрд различных приложений. Всего удалось удалить за указанный период не менее 700 тысяч опасных программ для Android, и 60% от общей суммы, а именно около 420 тысяч, нейтрализовала именно система Google Play Protect. Притом в целом результат по выявлению угроз оказался на 70% выше, нежели фиксировалось в 2016.

Прежде же значительная часть несоответствующих правилам Google Play программ удалялась вручную модераторами, однако со временем инженеры научили систему Protect обнаруживать потенциально опасное ПО, а также вредоносные и мошеннические приложения. В компании надеются, что в будущем нейросети возьмут на себя ликвидацию всех подозрительных программ.

Ранее стало известно о полезном обновлении Google Maps с маршрутами для инвалидов.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 02:30
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