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В Сети появилось больше данных про смартфоны Vivo X21UD и Vivo V9
Компания Vivo закончила разработку и готовит к премьере свои новые модели Vivo X21UD, а также Vivo V9. В Интернете про них стало появляться все больше информации.

В Сети появилось больше данных про смартфоны Vivo X21UD и Vivo V9


Vivo X21UD определена роль топового смартфона в будущей линейке, Vivo V9 будет нацелен на любителей фотографии. Дизайн будет иметь схожие мотивы с iPhone X за счет небольшого выреза дисплея. Планируется установка системы Android 8.1 Oreo. Дактилоскопические датчики у обоих встроены под основной экран, в качестве сердца X21UD получит Snapdragon 660 и 6 Гб ОЗУ. Возможен вариант в виде Snapdragon 670.

В Сети гораздо больше информации про Vivo V9. Телефон будет иметь дисплей размером 6,3 и разрешением 2280x1080 пикселей. Процессор - Snapdragon 626, 64 Гб основной памяти и 4 Гб оперативной, батарея объемом 3,2 Ач. Задняя камера имеет два модуля на 16 и 5 Мп, передняя 24 Мп. В Индии 23 марта пройдет первый показ, а стоить гаджет будет 385 долларов.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 21:30
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