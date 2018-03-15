Православные активисты не сорвали отпевание Табакова
В четверг, 15 марта, состоялось отпевание Олега Табакова, вопреки намерениям религиозных активистов, именующих свою организацию «Божья воля», сорвать обряд. Эксперт в области православия Александр Копировский озвучил причины неэтичности отнимать у артиста право на чин погребения.
К тому же известно, что патриарх Московский принёс родственникам Олега Табакова соболезнования и охарактеризовал артиста как хранителя традиции российской артистической школы. При этом он не подверг ни малейшему сомнению возможность совершения обряда отпевания, отметил Александр Копировский.
Кроме того, Олег Табаков в последние годы жизни жертвовал на строительство православных зданий и учредил для этих целей фонд.
«Олег Павлович был крещён по канонам РПЦ, у нас не имеется достоверной информации о его каком-то отречении от веры либо пропаганде атеизма. Я считаю неуместным требование об отмене отпевания знаменитого культурного деятеля со стороны представителей некой сомнительной организации», – заявил искусствовед.
К тому же известно, что патриарх Московский принёс родственникам Олега Табакова соболезнования и охарактеризовал артиста как хранителя традиции российской артистической школы. При этом он не подверг ни малейшему сомнению возможность совершения обряда отпевания, отметил Александр Копировский.
Кроме того, Олег Табаков в последние годы жизни жертвовал на строительство православных зданий и учредил для этих целей фонд.
Автор: Воробьева Алина