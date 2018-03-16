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Ученые: Раннее половое созревание связано с развитием ожирения у женщин
Ученые из Имперского колледжа в Лондоне доказали, что раннее половое созревание связано с ожирением у женщин. Материалы исследования предоставлены изданием International Journal of Obesity.

Ученые: Раннее половое созревание связано с развитием ожирения у женщин


Ученые давно доказали, что чем раньше происходит половое созревание у девочек, тем выше риск во взрослом возрасте иметь повышенный индекс массы тела (ИМТ). В прошлых экспериментах не учитывались такие факторы, как пищевые привычки, экономическая ситуация, этническая принадлежность, поэтому эксперты решили детально изучить проблему.

Чтобы обойти эффекты смещающих факторов, команда исследователей использовала генетические варианты в качестве инструмента для изучения эффекта начала полового созревания (известного как возраст менархе). Гены в каждой клетке тела случайно переданы каждому человеку от родителей, когда сперма и яйцеклетка сливаются, а результат этого случайного беспорядка является генетической основой эмбриона, влияя на все, начиная от цвета волос и заканчивая риском развития разных заболеваний.

Изменение в последовательности ДНК может повлиять на стандартные функции. С точки зрения риска заболевания, эти однобуквенные варианты (называемые однонуклеотидными полиморфизмами или SNP) часто приводят к небольшому увеличению или уменьшению риска. При помощи метода Менделианская рандомизация ученые выявили причинно-следственные связи между более ранним половым созреванием и увеличением ИМТ.

Ученые изучили данные о 182 416 женщин и выявили 122 генетических варианта, указывающих на раннее половое созревание. Информация сравнивалась с медицинскими картами и опросниками добровольцев. Первоначальный анализ выявил связь между этими генетическими вариантами и ИМТ, но пока не удалось понять причину развития ожирения. Возможно, молодые женщины, которые созревают раньше, чем их сверстники, испытывают социальное давление, заставляющее заедать стресс.

Ранее исследователи нашли связь раннего полового созревания со стрессом.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:21
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