В США казнили серийного маньяка, душившего женщин чулками
В штате Джорджия (США) казнили 67-летнего маньяка, душившего своих жертв-женщин чулками. Сведения прозвучали в эфире телевизионного канала WRBL.
В 1986 году мужчину осудили за изнасилование и убийство трех пожилых женщин. Суд приговорил обвиняемого к высшей мере наказания. Прокурор был уверен, что злоумышленник причастен еще к девяти преступлениям, совершенным с 1977 по 1978 годы, так как все жертвы погибли при удушении чулками.
Заключенный отказался от последнего ужина и был умерщвлен при помощи введения специальной инъекции.
В 1986 году мужчину осудили за изнасилование и убийство трех пожилых женщин. Суд приговорил обвиняемого к высшей мере наказания. Прокурор был уверен, что злоумышленник причастен еще к девяти преступлениям, совершенным с 1977 по 1978 годы, так как все жертвы погибли при удушении чулками.
Заключенный отказался от последнего ужина и был умерщвлен при помощи введения специальной инъекции.
Автор: Джанабилова Татьяна П