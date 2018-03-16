Спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень к 2021 году
Спрос на российском авторынке возвратится к докризисным показателям по прошествии 3-х лет. Эксперты EY подчеркивают «высокий потенциал» этого сегмента и продолжение оказания поддержки отрасли со стороны государства. Уровня 2014 года в 2,5 млн проданных авто на первичном рынке РФ может достичь к 2021 году.
На конец 2018 года эксперты ожидают продаж в 1,8 млн авто, на что может оказать влияние отложенный спрос. К 2020 году продажи на первичном рынке могут достигнуть показателя в 2,3 млн единиц. Эксперты рассчитывают на относительно низкую обеспеченность россиян. На сегодня по стране на каждую тысячу человек приходится около 35о автомобилей. Данный результат на 43% меньше относительно показателя в Западной Европе. В сравнении с Северной Америкой показатель уступает на 55%.
Прогноз EY показал оптимистические данные, согласно которым авторынок РФ не сможет восстановиться до показателя 2014 года даже по прошествии 5 лет. При этом в 2021 году ожидаются показатели продаж в 2,25 млн единиц, в 2022-м – 2,35 млн авто. Отметим, что по результатам 2017-го в РФ суммарно реализовали 1,6 млн новых легковых и коммерческих авто. В соответствии с отчётом АЕБ, указанный результат показывает на прирост в 11,9%.
Эксперты EY отмечают, что была зарегистрирована неопределенность по макроэкономическим факторам, включая стоимость нефти и колебания валют. Иным сдерживающим фактором может стать индексация утилизационного сбора. Соответствующее постановление правительства РФ может быть принято до конца марта. Данная мера способна усложнить реализацию импортированных авто, поскольку местные производители получают субсидии со стороны государства, покрывающие расходы на оплату сбора.
На конец 2018 года эксперты ожидают продаж в 1,8 млн авто, на что может оказать влияние отложенный спрос. К 2020 году продажи на первичном рынке могут достигнуть показателя в 2,3 млн единиц. Эксперты рассчитывают на относительно низкую обеспеченность россиян. На сегодня по стране на каждую тысячу человек приходится около 35о автомобилей. Данный результат на 43% меньше относительно показателя в Западной Европе. В сравнении с Северной Америкой показатель уступает на 55%.
Прогноз EY показал оптимистические данные, согласно которым авторынок РФ не сможет восстановиться до показателя 2014 года даже по прошествии 5 лет. При этом в 2021 году ожидаются показатели продаж в 2,25 млн единиц, в 2022-м – 2,35 млн авто. Отметим, что по результатам 2017-го в РФ суммарно реализовали 1,6 млн новых легковых и коммерческих авто. В соответствии с отчётом АЕБ, указанный результат показывает на прирост в 11,9%.
Эксперты EY отмечают, что была зарегистрирована неопределенность по макроэкономическим факторам, включая стоимость нефти и колебания валют. Иным сдерживающим фактором может стать индексация утилизационного сбора. Соответствующее постановление правительства РФ может быть принято до конца марта. Данная мера способна усложнить реализацию импортированных авто, поскольку местные производители получают субсидии со стороны государства, покрывающие расходы на оплату сбора.
Автор: Валерий Антонов