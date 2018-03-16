На сайте Минобороны россияне выбрали названия для новых вооружений
Россияне в ходе голосования, проводимого Министерством обороны РФ с 1 по 16 марта, выбрали наименования для новейших видов стратегического вооружения. Среди прочих названий лидируют «Шептун», «Горыныч» и «Пальмира».
На сайт военного ведомства России за период голосования пользователи внесли порядка 245000 предложений. К финалу конкурса для каждого из трех экземпляров стратегического вооружения отобрали по 50 наиболее популярных наименований.
Крылатую ракету с ядерной энергоустановкой около 500000 россиян предложили назвать «Пальмира». Конкуренцию данному обозначению составили «Император», «Чебурашка», «Тишина» и «Нежданчик». Для грозного боевого лазерного комплекса голосовавшие выбрали название «Горыныч». Такое предложение внесли 23000 пользователей. В качестве вариантов наименований для подводного ядерного беспилотного аппарата в лидеры выбились «Шептун» и «Карась», собравшие примерно 51000 голосов.
Окончательное решение в Минобороны РФ объявят после закрытия голосования.
На сайт военного ведомства России за период голосования пользователи внесли порядка 245000 предложений. К финалу конкурса для каждого из трех экземпляров стратегического вооружения отобрали по 50 наиболее популярных наименований.
Крылатую ракету с ядерной энергоустановкой около 500000 россиян предложили назвать «Пальмира». Конкуренцию данному обозначению составили «Император», «Чебурашка», «Тишина» и «Нежданчик». Для грозного боевого лазерного комплекса голосовавшие выбрали название «Горыныч». Такое предложение внесли 23000 пользователей. В качестве вариантов наименований для подводного ядерного беспилотного аппарата в лидеры выбились «Шептун» и «Карась», собравшие примерно 51000 голосов.
Окончательное решение в Минобороны РФ объявят после закрытия голосования.
Автор: Ева Вит