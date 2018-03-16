Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018
exclusive / Происшествия

В Смоленской области 3 человека погибли при пожаре в жилом доме
В Смоленской области при пожаре 3 человека скончались в жилом домостроении. Соответствующую информацию предоставили СМИ со ссылкой на сообщение работников экстренных служб региона.

В Смоленской области 3 человека погибли при пожаре в жилом доме


Известно, что пожар случился в поселении Семлево, расположенном на территории Вяземского района. В соответствии с информацией регионального УМЧС, данные касательно возникновения пожара поступили на пульт дежурного пункта профильной службы в 03:18 по времени Москвы.

К месту прибыли 5 человек личного состава. Для ликвидации возгорания задействовали две единицы спецтехники. Причины возникновения пожара определяются экспертами.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:40
Читайте также
В России в права внесут отметку о согласии на
Федеральная палата адвокатов предлагает расширить
Хирург рассказала об искажении информации в
Елизавета II одобрила брак принца Гарри и Меган
Гигантская улитка от художника из Беларуси
Православные активисты не сорвали отпевание
Рунет подвергся мощной кибератаке
Золотовалютные резервы России за неделю выросли
Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в
В Сети появились фото идеального приюта для
Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за
Власти США расширили санкции против России
Добавление комментария
Последние новости
16.03, 09:18 Арарат Кещян считает неправильным позволять мальчикам
16.03, 09:08 В Новосибирской области мужчина убил беременную девушку
16.03, 09:06 В России в права внесут отметку о согласии на посмертное
16.03, 09:00 В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный
16.03, 08:53 На сайте Минобороны россияне выбрали названия для новых
16.03, 08:46 Спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень к
16.03, 08:40 В Смоленской области 3 человека погибли при пожаре в
16.03, 08:35 В США казнили серийного маньяка, душившего женщин чулками
16.03, 08:21 Ученые: Раннее половое созревание связано с развитием
16.03, 08:08 Российские физики смоделировали воздействие ядерного
16.03, 08:00 Федеральная палата адвокатов предлагает расширить
16.03, 07:45 Французская певица Мирей Матье призналась в своей любви
16.03, 07:30 Хирург рассказала об искажении информации в фильмах о
16.03, 07:00 Эксперты установили, чем интересуются современные дети
16.03, 06:30 Астрономы обнаружили мертвую галактику
16.03, 06:00 Ученые назвали «диету для бедных» самой эффективной для
16.03, 05:30 В Антарктиде тающие льды приоткрыли участок автодороги и
16.03, 05:00 Певец Стас Костюшкин эпатировал рассказом о «гей-рабстве»
16.03, 04:30 На рынке России начнут продавать родстер BMW Z4
16.03, 04:00 Xiaomi запустила крошечную камеру с ИИ за $55