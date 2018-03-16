В Смоленской области 3 человека погибли при пожаре в жилом доме
В Смоленской области при пожаре 3 человека скончались в жилом домостроении. Соответствующую информацию предоставили СМИ со ссылкой на сообщение работников экстренных служб региона.
Известно, что пожар случился в поселении Семлево, расположенном на территории Вяземского района. В соответствии с информацией регионального УМЧС, данные касательно возникновения пожара поступили на пульт дежурного пункта профильной службы в 03:18 по времени Москвы.
К месту прибыли 5 человек личного состава. Для ликвидации возгорания задействовали две единицы спецтехники. Причины возникновения пожара определяются экспертами.
Известно, что пожар случился в поселении Семлево, расположенном на территории Вяземского района. В соответствии с информацией регионального УМЧС, данные касательно возникновения пожара поступили на пульт дежурного пункта профильной службы в 03:18 по времени Москвы.
К месту прибыли 5 человек личного состава. Для ликвидации возгорания задействовали две единицы спецтехники. Причины возникновения пожара определяются экспертами.
Автор: Валерий Антонов