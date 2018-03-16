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В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный киноляп
Поклонники серии фильмов о Гарри Поттере заявили, что в трейлере нового спин-офа франшизы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» имеется серьёзный киноляп. Речь идет о телепортации героев. В книге неоднократно отмечалось, что трансгрессировать может только директор школы Альбус Дамблдор.

В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный киноляп


Трейлер второй части появился в Сети 13 марта. Посмотрев его, фанаты обнаружили несостыковку. В ролике министр магии и его несколько подчиненный телепортируются в школу чародейства Хогвартс. Однако, если вспомнить книгу, это сделать невозможно. По словам Джоан Роулинг, такое ограничение действует, чтобы обезопасить учеников от злодеев.

Премьера новой части «Фантастических тварей» состоится 15 ноября нынешнего года. Главные роли достались Джонни Деппу, Эдди Редмейн, Джуд Лоу.



Первая часть картины стартовала очень успешно. При бюджете в 180 миллионов долларов фильм заработал свыше 814 миллионов долларов США.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:00
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