Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018
exclusive / Общество / Важно

В России в права внесут отметку о согласии на посмертное донорство
В России в права внесут отметку о согласии или отказе на посмертное донорство. Инициативу ОНФ уже поддержал фонд «Здоровье». Необходимые документы переданы в Министерство здравоохранения для проработки вопроса о внесении поправок в законодательство о трансплантации и донорстве.

В России в права внесут отметку о согласии на посмертное донорство


Многие россияне не знают о возможности передать свои органы людям, нуждающимся в пересадке. Благодаря нововведению количество добровольных посмертных доноров должно увеличиться.

Как рассказал замглавы Минздрава Дмитрий Костенников, около 10 тыс. россиян каждый год нуждаются в операции, но из-за нехватки донорских органов врачи проводят в 10 раз меньше. Инициатива ОНФ не противоречит закону. Аналогичная практика широко применяется в европейских странах, но при условии, что человек-донор умирает в реанимации.

«Этот законопроект вызывает некоторые опасения. Нужно, чтобы государство защитило своих граждан от необоснованного изъятия органов или бездействия медиков с целью заполучить нужную почку или печень. Я знаю, что даже сейчас люди этого боятся и не хотят становиться донорами», - рассказал вице-президент общественного движения Леонид Ольшанский.

Ранее во Франции посмертное донорство сделали обязательным.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:06
Читайте также
В России в права внесут отметку о согласии на
Федеральная палата адвокатов предлагает расширить
Хирург рассказала об искажении информации в
Елизавета II одобрила брак принца Гарри и Меган
Гигантская улитка от художника из Беларуси
Православные активисты не сорвали отпевание
Рунет подвергся мощной кибератаке
Золотовалютные резервы России за неделю выросли
Эксперты подсчитали стоимость “детской корзины” в
В Сети появились фото идеального приюта для
Жителей Стерлитамака возмутил перерасчет за
Власти США расширили санкции против России
Добавление комментария
Последние новости
16.03, 09:18 Арарат Кещян считает неправильным позволять мальчикам
16.03, 09:08 В Новосибирской области мужчина убил беременную девушку
16.03, 09:06 В России в права внесут отметку о согласии на посмертное
16.03, 09:00 В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный
16.03, 08:53 На сайте Минобороны россияне выбрали названия для новых
16.03, 08:46 Спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень к
16.03, 08:40 В Смоленской области 3 человека погибли при пожаре в
16.03, 08:35 В США казнили серийного маньяка, душившего женщин чулками
16.03, 08:21 Ученые: Раннее половое созревание связано с развитием
16.03, 08:08 Российские физики смоделировали воздействие ядерного
16.03, 08:00 Федеральная палата адвокатов предлагает расширить
16.03, 07:45 Французская певица Мирей Матье призналась в своей любви
16.03, 07:30 Хирург рассказала об искажении информации в фильмах о
16.03, 07:00 Эксперты установили, чем интересуются современные дети
16.03, 06:30 Астрономы обнаружили мертвую галактику
16.03, 06:00 Ученые назвали «диету для бедных» самой эффективной для
16.03, 05:30 В Антарктиде тающие льды приоткрыли участок автодороги и
16.03, 05:00 Певец Стас Костюшкин эпатировал рассказом о «гей-рабстве»
16.03, 04:30 На рынке России начнут продавать родстер BMW Z4
16.03, 04:00 Xiaomi запустила крошечную камеру с ИИ за $55