В России в права внесут отметку о согласии на посмертное донорство
В России в права внесут отметку о согласии или отказе на посмертное донорство. Инициативу ОНФ уже поддержал фонд «Здоровье». Необходимые документы переданы в Министерство здравоохранения для проработки вопроса о внесении поправок в законодательство о трансплантации и донорстве.
Многие россияне не знают о возможности передать свои органы людям, нуждающимся в пересадке. Благодаря нововведению количество добровольных посмертных доноров должно увеличиться.
Как рассказал замглавы Минздрава Дмитрий Костенников, около 10 тыс. россиян каждый год нуждаются в операции, но из-за нехватки донорских органов врачи проводят в 10 раз меньше. Инициатива ОНФ не противоречит закону. Аналогичная практика широко применяется в европейских странах, но при условии, что человек-донор умирает в реанимации.
«Этот законопроект вызывает некоторые опасения. Нужно, чтобы государство защитило своих граждан от необоснованного изъятия органов или бездействия медиков с целью заполучить нужную почку или печень. Я знаю, что даже сейчас люди этого боятся и не хотят становиться донорами», - рассказал вице-президент общественного движения Леонид Ольшанский.
Ранее во Франции посмертное донорство сделали обязательным.
Многие россияне не знают о возможности передать свои органы людям, нуждающимся в пересадке. Благодаря нововведению количество добровольных посмертных доноров должно увеличиться.
Как рассказал замглавы Минздрава Дмитрий Костенников, около 10 тыс. россиян каждый год нуждаются в операции, но из-за нехватки донорских органов врачи проводят в 10 раз меньше. Инициатива ОНФ не противоречит закону. Аналогичная практика широко применяется в европейских странах, но при условии, что человек-донор умирает в реанимации.
«Этот законопроект вызывает некоторые опасения. Нужно, чтобы государство защитило своих граждан от необоснованного изъятия органов или бездействия медиков с целью заполучить нужную почку или печень. Я знаю, что даже сейчас люди этого боятся и не хотят становиться донорами», - рассказал вице-президент общественного движения Леонид Ольшанский.
Ранее во Франции посмертное донорство сделали обязательным.
Автор: Джанабилова Татьяна П