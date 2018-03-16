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exclusive / Криминал

В Новосибирской области мужчина убил беременную девушку кувалдой
В Новосибирской области парень убил свою беременную девушку с помощью кувалды. Он не мог сказать ей о расставании, поэтому принял решение о расправе.

В Новосибирской области мужчина убил беременную девушку кувалдой


Инцидент произошел в августе прошлого года в Мошковском районе. Житель Новосибирской области встретил свою беременную невесту с работы. Домой молодые люди отправились через лес, где мужчина взял кувалду и нанес несколько ударов по голове возлюбленной. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленник бросил труп беременной девушки в овраг и засыпал листвой. Тревогу забили родители беременной, которая не пришла домой после работы. Они обратились в полицию, которая и нашла труп. Орудие убийства лежало рядом с телом.

По факту случившегося было инициировано уголовное дело. Следователи узнали, что в то время парень встречался с двумя девушками одновременно. Одной из них он не мог сказать, что уходит. Расследование дела уже завершено, его материалы в скором времени будут направлены в суд для вынесения приговора. За содеянное жителю Новосибирской области грозит до 20 лет тюрьмы.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:08
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