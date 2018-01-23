Фильм "Смерть Сталина" оскверняет исторические символы России
На полгода могут отложить премьерный показ фильма Армандо Иануччи "Смерть Сталина", который ранее планировалось запустить в прокат 25 января. На этом настаивает Общественный совет при министерстве культуры, который намерен добиться смещения даты выхода фильма, мотивируя свои действия тем, что творение британского режиссера-сатирика оскверняет историю России. Представители совета считают, что премьерный показ данного фильма нельзя разрешать в канун 75-летия Сталинградской битвы.
"Гимн СССР, наши медали и ордена - все это осквернено в фильме "Смерть Сталина", снятом британским режиссером, сатириком и комедиографом Армандо Иануччи," - комментирует действия Общественного совета при Минкультуре один из его представителей. - "В фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия, маршал Жуков изображен придурком. Выход данной картины в дни юбилея Сталинградской битвы - оскорбление для ветеранов войны!" По словам чиновника, премьера данного фильма также довольно нежелательна в период президентских выборов в России, поэтому он с единомышленниками будет добиваться, чтобы запланированную на 25 января дату начала проката "Смерти Сталина" перенесли куда-нибудь на лето.
В фильме "Смерть Сталина" описывается жизнь в Советском Союзе после смерти "вождя всех народов", когда приближенные руководителя государства начали активную борьбу за власть в стране.
"Гимн СССР, наши медали и ордена - все это осквернено в фильме "Смерть Сталина", снятом британским режиссером, сатириком и комедиографом Армандо Иануччи," - комментирует действия Общественного совета при Минкультуре один из его представителей. - "В фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия, маршал Жуков изображен придурком. Выход данной картины в дни юбилея Сталинградской битвы - оскорбление для ветеранов войны!" По словам чиновника, премьера данного фильма также довольно нежелательна в период президентских выборов в России, поэтому он с единомышленниками будет добиваться, чтобы запланированную на 25 января дату начала проката "Смерти Сталина" перенесли куда-нибудь на лето.
В фильме "Смерть Сталина" описывается жизнь в Советском Союзе после смерти "вождя всех народов", когда приближенные руководителя государства начали активную борьбу за власть в стране.
Автор: Артемов Сергей