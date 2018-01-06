В NASA создают двигатель для полета к экзопланете в системе Альфа Центавра
Инженеры NASA создают двигатель, им укомплектуют научный зонд для полета к ближайшей экзопланете, расположенной в системе звезд Альфа Центавра. Старт состоится, предположительно, в 2069 году.
Зонд Voyager, запущенный несколько десятилетий назад, вышел за пределы Солнечной системы, двигаясь с впечатляющей скоростью. Концептуальная разработка NASA будет продолжена. Инженеры Лаборатории реактивного движения заявили о предполагаемом запуске зонда к Альфа Центавра. Проект принципиальной схемы новой силовой установки обсуждался в ходе состоявшейся в декабре в Новом Орлеане научной конференции Американского геофизического союза. Ученый Энтони Фриман (Anthony Freeman), представитель лаборатории, назвал план несколько «расплывчатым». Ученый отметил, что миссия пока даже не имеет названия. Смыслом проекта является запуск зонда к экзопланете, расположенной в системе тройной звёзды.
Этим NASA собирается желает отметить 100-летний юбилей высадки человека на Луну. Фриман подчеркнул, что о конструкции зонда и его двигателе определённой информации пока нет. Особо было отмечено, что Альфа Центавра расположена на удалении четырёх световых лет от Солнечной системы.
Зонд Voyager, запущенный несколько десятилетий назад, вышел за пределы Солнечной системы, двигаясь с впечатляющей скоростью. Концептуальная разработка NASA будет продолжена. Инженеры Лаборатории реактивного движения заявили о предполагаемом запуске зонда к Альфа Центавра. Проект принципиальной схемы новой силовой установки обсуждался в ходе состоявшейся в декабре в Новом Орлеане научной конференции Американского геофизического союза. Ученый Энтони Фриман (Anthony Freeman), представитель лаборатории, назвал план несколько «расплывчатым». Ученый отметил, что миссия пока даже не имеет названия. Смыслом проекта является запуск зонда к экзопланете, расположенной в системе тройной звёзды.
Этим NASA собирается желает отметить 100-летний юбилей высадки человека на Луну. Фриман подчеркнул, что о конструкции зонда и его двигателе определённой информации пока нет. Особо было отмечено, что Альфа Центавра расположена на удалении четырёх световых лет от Солнечной системы.
Автор: Семен Зайцев