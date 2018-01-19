NASA признало 2017 год вторым самым жарким за всю историю наблюдений
2017 года сотрудники NASA назвали одним из самых жарких в истории наблюдений. Однако ему не удалось побить рекорд 2016 года, поэтому он занял почетное второе место.
По словам ученых, средняя температура воздуха в 2017 году на 0,9 градусов С превышала показатель, зафиксированный за последнее столетие. Единственным годом, когда градусники показывали выше, был 2016-й.
Как отметили в институте, наблюдения продолжают ранее наметившуюся тенденцию. С 2001 года специалисты зафиксировали 17 наиболее жарких периодов.
Тем временем исследователи убеждены, что эти события не являются благоприятными и с проблемой глобального потепления необходимо серьёзно бороться. По мнению астрофизика Стивена Хокинга, повышение температур может разогреть Землю до такой степени, что на ней перестанет существовать жизнь.
По словам ученых, средняя температура воздуха в 2017 году на 0,9 градусов С превышала показатель, зафиксированный за последнее столетие. Единственным годом, когда градусники показывали выше, был 2016-й.
Как отметили в институте, наблюдения продолжают ранее наметившуюся тенденцию. С 2001 года специалисты зафиксировали 17 наиболее жарких периодов.
Тем временем исследователи убеждены, что эти события не являются благоприятными и с проблемой глобального потепления необходимо серьёзно бороться. По мнению астрофизика Стивена Хокинга, повышение температур может разогреть Землю до такой степени, что на ней перестанет существовать жизнь.
Автор: Валерия Орлова