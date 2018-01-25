Science Advances: Искать жизнь будут на планетах без кислорода
Новые подходы к поискам признаков жизни на других планетах опубликовали ученые в научном издании Science Advances. Ранее жизнь искали только на планетах с достаточным количеством кислорода, теперь к кислороду добавят углекислый газ и метан.
Ученые объясняют, что наличие, например, метана в атмосфере в объеме более 1% четко указывает на возможное наличие жизни. Если бы на нашей планете исчезли все живые организмы, то в следствии химических реакций кислорода, углекислого газа и азота метан исчез бы из атмосферы в течении 10 лет.
Кислород надежный маркер наличия жизни на планете, его количество не уменьшается потому, что живыми организмы пополняются его запасы. Но из 4 млрд лет наличия жизни на планете Земля, только половина была с кислородом. До этого атмосфера была наполнена метаном, углекислым газом, но без угарного газа. Следовательно, жизнь возможна на планетах, не имеющих достаточного количества, по меркам нашей планеты, кислорода.
Ученые объясняют, что наличие, например, метана в атмосфере в объеме более 1% четко указывает на возможное наличие жизни. Если бы на нашей планете исчезли все живые организмы, то в следствии химических реакций кислорода, углекислого газа и азота метан исчез бы из атмосферы в течении 10 лет.
Кислород надежный маркер наличия жизни на планете, его количество не уменьшается потому, что живыми организмы пополняются его запасы. Но из 4 млрд лет наличия жизни на планете Земля, только половина была с кислородом. До этого атмосфера была наполнена метаном, углекислым газом, но без угарного газа. Следовательно, жизнь возможна на планетах, не имеющих достаточного количества, по меркам нашей планеты, кислорода.
Автор: Северов Андрей