Ученые могут удлинить историю Homo sapiens на 100 – 200 тыс лет
Недавно на территории Израиля археологи обнаружили одни из самых древних останков человека разумного. Сообщается, что эта находка может переписать историю Homo sapiens примерно на 100-200 тысяч лет. Такой информацией поделились ученые, работающие на базе Университета Тель-Авива.
Международная группа археологов проводила раскопки в пещере под названием Мислия, расположенной недалеко от горы Кармель (север Израиля). Там исследователи нашли ферменты челюсти с зубами, принадлежащей древнему человеку. По словам ученых, уникальная находка указывает на тот факт, что в Восточном Средиземноморье современные люди появились на 50 лет раньше, чем полагали специалисты.
Изначально считалось, что первое упоминание о Homo sapiens датируется 160-200 тысячами лет назад. Тогда современные люди жили в Африке, но в процессе эволюции мигрировали с континента. С тех был самые ранние останки, обнаруженные за пределами этой местности, ученые нашли в Израиле. Они были датированы периодом 90-120 тысяч лет назад.
Международная группа археологов проводила раскопки в пещере под названием Мислия, расположенной недалеко от горы Кармель (север Израиля). Там исследователи нашли ферменты челюсти с зубами, принадлежащей древнему человеку. По словам ученых, уникальная находка указывает на тот факт, что в Восточном Средиземноморье современные люди появились на 50 лет раньше, чем полагали специалисты.
Изначально считалось, что первое упоминание о Homo sapiens датируется 160-200 тысячами лет назад. Тогда современные люди жили в Африке, но в процессе эволюции мигрировали с континента. С тех был самые ранние останки, обнаруженные за пределами этой местности, ученые нашли в Израиле. Они были датированы периодом 90-120 тысяч лет назад.
Автор: Валерия Орлова