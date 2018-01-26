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Наука

Деятельность человека приведет к конфликту с животными - учёные
Специалисты считаю, что из-за сверхиндустриализации планеты Земля очень сократилось пространство, в котором обитают дикие животные. По их мнению, с такими темпами между сокращения "жилплощади" для зверей начнут возрастать конфликты между человечеством и фауной.


Деятельность человека приведет к конфликту с животными - учёные


"На данный момент природные условия крайне отличаются от тех, которыми они были с начала глобальной индустриализации и урбанизации. Так, уже сейчас природные массивы, в которых обитают дикие животные, сократились более чем на 65%", - заявляет Оскар Вентер, эколог из Университета Северной Британской Колумбии, Канада.

Несколько лет назад Марли Такер, являющаяся биологом Центра изучения флоры, фауны и климата во Франкфурте, Германия, со своими коллегами провела исследование в крупных масштабах: так, они начали изучать миграцию животных с целью определить уровень влияния индустриализации на них. Специалисты сравнивали движение разных представителей фауны с подробным рассмотрением на него дорожной инфраструктуры, транспорта, построек, рельефа, количества людей и земли, предусмотренной для сельского хозяйства.

Исследователи обнаружили, что животные в местах с выраженным "акцентом" присутствия людей перемещались менее чем на 35% всего расстояния, что только подтверждает доводы ученых.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 11:54
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