Деятельность человека приведет к конфликту с животными - учёные
Специалисты считаю, что из-за сверхиндустриализации планеты Земля очень сократилось пространство, в котором обитают дикие животные. По их мнению, с такими темпами между сокращения "жилплощади" для зверей начнут возрастать конфликты между человечеством и фауной.
"На данный момент природные условия крайне отличаются от тех, которыми они были с начала глобальной индустриализации и урбанизации. Так, уже сейчас природные массивы, в которых обитают дикие животные, сократились более чем на 65%", - заявляет Оскар Вентер, эколог из Университета Северной Британской Колумбии, Канада.
Несколько лет назад Марли Такер, являющаяся биологом Центра изучения флоры, фауны и климата во Франкфурте, Германия, со своими коллегами провела исследование в крупных масштабах: так, они начали изучать миграцию животных с целью определить уровень влияния индустриализации на них. Специалисты сравнивали движение разных представителей фауны с подробным рассмотрением на него дорожной инфраструктуры, транспорта, построек, рельефа, количества людей и земли, предусмотренной для сельского хозяйства.
Исследователи обнаружили, что животные в местах с выраженным "акцентом" присутствия людей перемещались менее чем на 35% всего расстояния, что только подтверждает доводы ученых.
"На данный момент природные условия крайне отличаются от тех, которыми они были с начала глобальной индустриализации и урбанизации. Так, уже сейчас природные массивы, в которых обитают дикие животные, сократились более чем на 65%", - заявляет Оскар Вентер, эколог из Университета Северной Британской Колумбии, Канада.
Несколько лет назад Марли Такер, являющаяся биологом Центра изучения флоры, фауны и климата во Франкфурте, Германия, со своими коллегами провела исследование в крупных масштабах: так, они начали изучать миграцию животных с целью определить уровень влияния индустриализации на них. Специалисты сравнивали движение разных представителей фауны с подробным рассмотрением на него дорожной инфраструктуры, транспорта, построек, рельефа, количества людей и земли, предусмотренной для сельского хозяйства.
Исследователи обнаружили, что животные в местах с выраженным "акцентом" присутствия людей перемещались менее чем на 35% всего расстояния, что только подтверждает доводы ученых.
Автор: Артемова Светлана