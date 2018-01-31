Французские ученые с тренерами научили косатку произносить человеческие слова
Французские ученые с помощью тренеров научили косатку произносить человеческие слова. Исследователи планируют обучить животное необходимому количеству слов для минимального диалога.
Самка косатки по имени Вики живет в морском парке, тренер научил ее произносить слова «привет», «пока» и имя "Эми". Для произношения звуков ей необходимо быть под водой, оставляя сверху только дыхало, которым она и производит звуки. Исследователи планируют научить Вики большему количеству слов и попытаться начать хотя бы простейший диалог.
Косатки стайные животные и общаются между собой в группах. Они издают скопированные звуки от других косаток. Ученые хотят узнать больше об их общении, наблюдая за ними в природных условиях. Они уверенны, что массового обучения животных не получится, косатка Вики - уникальный случай.
Самка косатки по имени Вики живет в морском парке, тренер научил ее произносить слова «привет», «пока» и имя "Эми". Для произношения звуков ей необходимо быть под водой, оставляя сверху только дыхало, которым она и производит звуки. Исследователи планируют научить Вики большему количеству слов и попытаться начать хотя бы простейший диалог.
Косатки стайные животные и общаются между собой в группах. Они издают скопированные звуки от других косаток. Ученые хотят узнать больше об их общении, наблюдая за ними в природных условиях. Они уверенны, что массового обучения животных не получится, косатка Вики - уникальный случай.
Автор: Северов Андрей