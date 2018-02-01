Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса

Учеными установлено, что рост этих существ достигал около 1,3 метра. У них были непропорционально меленькие тела и большие головы. Этих пришельцев называют дропа. Космический аппарат с инопланетными существами потерпел кораблекрушение в горах КуньЛунь, сейчас это северо-запад современного Китая, провинция Цинхай.Благодаря археологу Чи Пу Тею в 1937 году общесто узнало о существовании дисков дропа. Именно этот ученый организовал экспедицию в труднодоступный район. В ходе проверки исследователи нашли огромное захоронение человекоподобных существ. У них были мелкие туловища и большие головы, а высота едва достигала метра. Всего было найдено 716 тел.Главной особенностью обнаруженных дисков были небольшие отверстия, аккуратно проделанные точно по средине и неглубокие борозды на поверхности, точно описывающие спирали от центральной части к краю. При более подробном изучении участники экспедиции подметили, что поверхность спиралей покрыта мелкой символикой и знаками. Стало ясно, что диски - это древнейшие книги, которые можно было прочесть с помощью ключа.По некоторым фрагментам перевода можно было понять, что картина катастрофы выглядит еще более масштабной. Каменная надпись гласит, что дропа прибыли на Землю на воздушных кораблях. Мужчины, женщины и дети племени Кхам десять раз прятались до восхода Солнца в пещерах, прежде чем убедились в мирных намерениях дропа. Возможно, в горах потерпел крушение целый инопланетный флот. Как следует из расшифровки фрагмента, дропа не единожды приземлялись в Байан-Кара-Ула, а их визиты не всегда были с мирной целью.В последующие годы исследователи обнаружили в одной из пещер наскальные рисунки Луны, Земли и Солнца, соединённые между собой пунктиром. Среди общей картины можно отметить наличие небольшой группы знаков, напоминающих строение звездной системы Сириуса. Возраст рисунков, как и самой пещеры достигает приблизительно 10000 лет. На момент обнаружения в окрестностях все еще жило полудикое племя дропа. Строение их тел было довольно странным: маленькое тело, большая голова и непривычно маленький рост. Так же эксперты затруднились с определением расы, от которой произошли дропа.