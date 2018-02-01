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Наука

Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса
Ученые разгадали тайну посещения Земли инопланетянами племени дропа, возраст которого достигает около 12000 лет. Об этом сообщает LIGAnews.


Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса


Учеными установлено, что рост этих существ достигал около 1,3 метра. У них были непропорционально меленькие тела и большие головы. Этих пришельцев называют дропа. Космический аппарат с инопланетными существами потерпел кораблекрушение в горах КуньЛунь, сейчас это северо-запад современного Китая, провинция Цинхай.

Благодаря археологу Чи Пу Тею в 1937 году общесто узнало о существовании дисков дропа. Именно этот ученый организовал экспедицию в труднодоступный район. В ходе проверки исследователи нашли огромное захоронение человекоподобных существ. У них были мелкие туловища и большие головы, а высота едва достигала метра. Всего было найдено 716 тел.

Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса


Главной особенностью обнаруженных дисков были небольшие отверстия, аккуратно проделанные точно по средине и неглубокие борозды на поверхности, точно описывающие спирали от центральной части к краю. При более подробном изучении участники экспедиции подметили, что поверхность спиралей покрыта мелкой символикой и знаками. Стало ясно, что диски - это древнейшие книги, которые можно было прочесть с помощью ключа.

Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса


По некоторым фрагментам перевода можно было понять, что картина катастрофы выглядит еще более масштабной. Каменная надпись гласит, что дропа прибыли на Землю на воздушных кораблях. Мужчины, женщины и дети племени Кхам десять раз прятались до восхода Солнца в пещерах, прежде чем убедились в мирных намерениях дропа. Возможно, в горах потерпел крушение целый инопланетный флот. Как следует из расшифровки фрагмента, дропа не единожды приземлялись в Байан-Кара-Ула, а их визиты не всегда были с мирной целью.

В последующие годы исследователи обнаружили в одной из пещер наскальные рисунки Луны, Земли и Солнца, соединённые между собой пунктиром. Среди общей картины можно отметить наличие небольшой группы знаков, напоминающих строение звездной системы Сириуса. Возраст рисунков, как и самой пещеры достигает приблизительно 10000 лет. На момент обнаружения в окрестностях все еще жило полудикое племя дропа. Строение их тел было довольно странным: маленькое тело, большая голова и непривычно маленький рост. Так же эксперты затруднились с определением расы, от которой произошли дропа.

Автор: Никифорова Екатерина
Вчера, 17:27
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