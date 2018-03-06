Ученые рассказали о новой опасности соли
Ученые из Имперского института Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США рассказали о новой опасности соли. По словам специалистов, данное вещество, которое повсеместно применяется в кулинарии, может сказаться на давлении.
Исследователи определили, что большое количество соли в рационе сказывается и на кровообращении. Специалистам пришлось провести анализ рациона питания более пяти тысяч человек. Большая часть из них употребляла в пищу минимум 30 граммов соли ежедневно. Все остальные решили отказаться от данного ингредиента.
Специалистам удалось установить, что при чрезмерном употреблении соли в организме повышается концентрация ионов натрия и калия, которые негативно сказываются на работе кровеносной системы. По словам ученых, каждые семь граммов поваренной соли сверх нормы могут повышать артериальное давление на 3 миллиметра ртутного столба.
Ученые установили, что для нормального функционирования организма нужно употреблять не более 7 граммов соли в день. В Великобритании люди съедают в среднем около 8 граммов данного вещества в сутки. В США и Китае показатели превышают допустимые почти в полтора раза. По словам специалистов, любовь к соленой пище может стать причиной появления проблем с мочеиспускательной системой.
Исследователи определили, что большое количество соли в рационе сказывается и на кровообращении. Специалистам пришлось провести анализ рациона питания более пяти тысяч человек. Большая часть из них употребляла в пищу минимум 30 граммов соли ежедневно. Все остальные решили отказаться от данного ингредиента.
Специалистам удалось установить, что при чрезмерном употреблении соли в организме повышается концентрация ионов натрия и калия, которые негативно сказываются на работе кровеносной системы. По словам ученых, каждые семь граммов поваренной соли сверх нормы могут повышать артериальное давление на 3 миллиметра ртутного столба.
Ученые установили, что для нормального функционирования организма нужно употреблять не более 7 граммов соли в день. В Великобритании люди съедают в среднем около 8 граммов данного вещества в сутки. В США и Китае показатели превышают допустимые почти в полтора раза. По словам специалистов, любовь к соленой пище может стать причиной появления проблем с мочеиспускательной системой.
Автор: Махов Артем