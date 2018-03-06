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Наука

Илон Маск запустил Falcon 9 в космос в 50-й раз
Илон Маск запустил ракету Falcon 9 в 50-й раз. Компания SpaceX провела старт носителя с мыса Канаверал во Флориде.

Илон Маск запустил Falcon 9 в космос в 50-й раз


Посредством ракеты на орбиту был выведен спутник Hispasat 30W-6 испанской компании, который будет предназначен для осуществления телекоммуникации. Аппарат имеет массу более шести тон и размеры, аналогичные со среднестатистическим городским автобусом. Вес и габариты прибора стали рекордными для компании.

Ракеты Falcon 9 начали запускать в 2010 году. За почти 8 лет из 50 стартов только два оказались неудачными. Илон Маск в одном из недавних интервью рассказал, что целью его компании в настоящее время является создание максимально надежного носителя, который сможет приземляться после того, как доставит на орбиту тот или иной объект.

В феврале текущего года компании Space X под руководством Илона Маска запустила ракету Falcon Heavy, мощность которой примерно в три раза превышает Falcon 9. По словам изобретателя, в будущем она будет применяться для создания первого носителя в рамках миссии на Марс, который сможет приземлиться в пункте назначения и взлететь при необходимости повторного использования.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:21
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