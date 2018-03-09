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Наука

Диагностирована и проведена операция по резекции аневризмы сонной артерии в госпитале Вишневского
Под управлением главы центра нейрохирургии профессора Антонова Г. И. в госпитале Вишневского, команда нейрохирургов и анестезиологов с успехом провели операцию по удалению огромной аневризмы левой внутренней сонной артерии в совокупности с ёё дефективной извитости.

В течении двадцати двух лет в госпитале осуществляются схожие хирургические процедуры. Статистика гласит, что более подвержены болезни пациенты в возрасте около 60 лет и чаще - мужчины. 5200 операций на каротидном бассейне разных видов клинических деформаций - 1364 (24,8℅). А комбинация аневризматических поражений внутренней сонной артерии с извитостью - 48 (0,9%) или 3,5% от общего числа деформаций.
Диагностирована и проведена операция по резекции аневризмы сонной артерии в госпитале Вишневского

Пациентка, прибывшая в госпиталь, 1940 года рождения, жаловалась на головную боль, головокружение, шаткость при ходьбе и повышенное давление в течении 10 лет. У больной была выявлена огромная мешотчатая аневризма в субкраниальной части внутренней левой сонной артерии. Также пациентку сопровождали такие заболевания: гипертония 2 степени, артериальная гипертония 3 степени, атеросклеротических кардиосклероз и другие недомогания.

Если своевременно не обратится к врачу, могут начатся такие осложнения, как моторная афазия, эпилептиформные припадки, перестензия, обширные инсульты и даже смерть. Зачастую, патологическое образование расширяется и стенки сосудов становятся тоньше. Если оперативно не вмешаться, аневризматическое мешок разрушается и открывается кровотечение. Аневризма сонной артерии - заболевание, крайне опасное для жизни человека. И единственный способ помочь пациенту - извлечение пораженного участка из кроватока.

Автор: Роман
Сегодня, 09:52
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