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Общество

Датский бренд обуви ЕССО представил коллекцию обуви следующего сезона
Известный благодаря своему качеству датский бренд ЕССО презентовал в Москве коллекцию обуви сезона весна–лето 2018. Среди необычных решений — кожа индиго и «медовая» подошва.

Датский бренд ЕССО представил новую коллекцию в Королевской Резиденции Посла Дании в Москве.

В коллекции премиум-класса сочетаются традиции, инновации и дизайн, вдохновленный природой.

Модели отличаются функциональностью, практичностью и аутентичным скандинавским стилем. Философия коллекции воплощена в формуле Perpetual natural motion: Материалы премиум-класса x Подошва Dynamic Comfort = Непрерывное естественное движение.

Являясь трендсеттером в сфере кожевенного производства, ЕССО продемонстрировал ряд революционных технологий, благодаря которым вся обувь в этом сезоне необычайно легкая, мягкая и гибкая.

Бренд представил уникальные технологические разработки в области изготовления подошвы DYNAMIC COMFORT. Это CORKSPHERE® Suspended Footbed и новый вариант технологии инжекционного литья — FLUIDFORM™. Никакая другая технология не позволяет производить такие прочные, мягкие, легкие, гибкие цельнолитые подошвы, без клея и швов, как FLUIDFORM DiP. Благодаря этой инновации в коллекции весна-лето появились такие модели, как SCINAPSE, INTEGRA MOC, VITRUS, CREPETRAY, обновленный SOFT7 и SHAPE.
Датский бренд обуви ЕССО представил коллекцию обуви следующего сезона

Имея в своем распоряжении собственные кожевенные производства, ЕССО непрерывно экспериментирует с обработкой, окраской, дублением кожи, объединяя традиционный подход с передовыми тенденциями. В коллекции этого сезона впервые представлены продукты с алюминиево-силикатным дублением Alu-Silica Hybrid. В отличие от классического растительного дубления, этот метод позволяет добиться более чистых тонов.

Для моделей SS18 специалисты ECCO Leather вывели новый уникальный цвет — true indigo. Основываясь на традиционном методе окрашивания ткани для джинсов, они раскрыли весь потенциал кожи, используя ее естественные несовершенства, чтобы получить характерную глубину цвета и уникальную текстуру.

Инновации ECCO берут начало в мире природных явлений. Например, высокотехнологичная модель ECCO SCINAPSE вдохновлена текстурой земной поверхности, ECCO SHAPE — уникальным природным явлением миграции скворцов под названием «sort sol».

В линейке ECCO CREPETRAY дизайнеры воссоздали текстуру меда, обыграв цветовое решение подошвы как «молоко и мед».
Датский бренд обуви ЕССО представил коллекцию обуви следующего сезона

Ключевая информация об ЕССО:
Компания ЕССО основана в 1963 году в Дании. С первых дней и по настоящее время, EССО — единственная в мире компания, контролирующая процесс создания и реализации обуви целиком: от выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем. ЕССО занимает второе место в мире среди крупнейших производителей обуви на каждый день. Коллекции мужской, женской и детской обуви EССО представлены в 2000 фирменных магазинов бренда в 88 странах мира.

Контакты:
ECCO Россия
Телятникова Мария
8 (800) 444-25-25
m.telyatnikova@ecco-ros.ru
www.ecco-shoes.ru
Автор: Роман
Вчера, 18:05
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